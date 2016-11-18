В Дегтярске из-за проблем с пуском котельной люди мёрзнут в квартирах

Технические проблемы с запуском новой котельной в Дегтярске привели к тому, что в некоторых районах города температура в квартирах опустилась до +16... +18 градусов по Цельсию. Об этом "Областной газете" сообщили по телефону сами жители Дегтярска.

В администрации муниципалитета подтвердили: проблема действительно есть в районе улиц Гагарина - Уральских Танкистов.

- К сожалению, при запуске новой котельной возникли технологического характера, - пояснил глава Дегтярского ГО Игорь Бусахин. - С первого раза котельную запустить не удалось, в понедельник пусконаладочные работы будут продолжены. Вынуждены отметить, что в связи с данной ситуацией происходит недогрев в ряде домов.

Глава администрации попросил с пониманием отнестись к происходящему и пообещал, что всем жителям, которые недополучили тепло, будет произведён перерасчёт.