На презентацию книги об Иване Граматике собрались главы северных городов Урала

В пятницу, 18 ноября, в Доме журналистов презентовали книгу об Иване Граматике — человеке, который более 15 лет возглавлял Северный Управленческий округ. На мероприятии собрались его близкие, коллеги, люди, которые его хорошо знали.

Редактором-составителем книги "Один из нас" стала редактор газеты "Карпинский рабочий" Ольга Брулёва

В книгу об Иване Граматике вошли его личные кулинарные рецепты

В книге народной памяти — шесть глав. Своими воспоминаниями об Иване Ивановиче поделились 69 авторов, в том числе — экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Предисловие к книге подготовил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

— Идея создать книгу родилась у общественности Северного управленческого округа. Идею поддержал нынешний депутат Госдумы Сергей Бидонько. Собрали глав, решили делать. В ноябре-декабре мы получили отмашку, а уже летом был готов черновой вариант книги, — рассказывает редактор-составитель книги, редактор газеты "Карпинский рабочий" Ольга Брулёва. — Близкие Ивана Ивановича, с которыми я общалась, рассказывали, что он увлекался кулинарией и всегда делал хорошие подарки. Поэтому одна из глав книги называется "Рецепты от Граматика", и здесь собраны его рецепты, которые сохранились у его сестры Татьяны Харитоновой.

Глава Ивдельского ГО Пётр Соколюк всегда обращался в Ивану Граматику по имени-отчеству, хотя и относился к нему как к старшему брату

На презентацию приехали главы северных городов - Качканара, Карпинска, Новой Ляли и других муниципалитетов.

На презентации книги прозвучало много тёплых слов об Иване Граматике: каким неравнодушным человеком он был, каким грамотным управляющим. Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова подчеркнула, что "он хорошо говорил по-русски", а когда ему об этом говорили, он шутил: "Ну я же Граматик!".

— В 1991 году, когда мы познакомились, работал заместителем главы Карпинска. И когда губернатор Эдуард Эдуардович Россель подбирал кандидатуру на пост главы управленческого округа — в его профессионализме не было сомнений, — говорит председатель Свердловского союза журналистов Александр Левин. — Управляющий должен был говорить с главами на одном языке, но при этом быть хорошим руководителем. Он таким был.

В начале презентации о книге рассказал первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев

Любимую песню Ивана Граматика спел его тёзка - Иван Иванович Пермяков