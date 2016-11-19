Максим Ковтун занимает последнюю строчку после короткой программы на этапе Гран-при

19 ноября 2016, 01:01 / Спорт

В Китае стартовал очередной этап Гран-при по фигурному катанию. Свердловский фигурист Максим Ковтун представил свою короткую программу, но допустил ряд сильных ошибок. 

После короткой программы он занимает последнее место. Лучший результат показал представитель Китая Боян Цзин. Вторым стал Даниэль Самохин из Израиля. Замкнул тройку трёхкратный чемпион мира канадец Патрик Чан.

Протокол 

1. Боян Цзинь (Китай) — 96,17

2. Самохин Даниэль (Израиль) — 83,47

3. Чан Патрик (Канада) — 83,41...

4. Воронов Сергей (Россия) — 82,93

9. Петров Александр (Россия) — 74,21

10. Ковтун Максим (Россия) — 70,10

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