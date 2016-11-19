Иван Штырков победил Сильву, но получил травму

В Екатеринбурге состоялся вечер бокса и ММА. На "десерт' был оставлен главный бой - между российским бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым и бразильцем Антонио "Бигфутом" Сильвой, который в свое время выиграл у многократного чемпиона мира Федора Емельяненко.

Бой единогласным решением судей завершился победой Штыркова.

Боксёр Иван Штырков получил травму - по предварительным данным, у него сотрясение мозга. После боя он довольно долгое время находился на ринге, его окружили врачи центра медицины катастроф.

Пока неизвестно, был ли Иван госпитализирован.

При этом, многие зрители и эксперты неоднозначно оценили победу Ивана. Соцсети и чаты переполнены комментариям, выражающими несогласие с решением судей.