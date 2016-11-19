В Екатеринбурге УАЗ врезался в автобус

Два человека получили травмы при столкновении автобуса и отечественного внедорожника на Сибирском тракте, сообщает ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Авария произошла в пятницу, 18 ноября, в 16:30 на 14-м км Сибирского тракта. Как установили автоинспекторы, 73-летний водитель УАЗа, двигаясь со стороны микрорайона Птицефабрика в направлении ЕКАД, потерял управление, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус марки "НЕФАЗ". В результате аварии пострадали водитель легковушки и 46-летняя пассажирка автобуса. Медики доставили их в больницу.

Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту дорожной аварии.