На открытом чемпионате Екатеринбурга по парикмахерскому искусству определились победители

В пятницу, 18 ноября, определились победители открытого чемпионата столицы Урала по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Первенство уральской столицы, оно же полуфинал чемпионата России, проходит на площадке Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". Лучшие мастера демонстрировали своё искусство номинациях: парикмахерское искусство (различные стрижки и причёски), декоративная косметика (макияж — подиумный, новобрачный, боди-арт), моделирование и дизайн ногтей.

По итогам соревнований первое место в общекомандном зачёте заняли мастера Кировского района. Серебро первенства Екатеринбурга завоевала команда Орджоникидзевского района, а бронзу — представители Ленинского района.

Победителей поздравили заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов и председатель комитета по организации бытового обслуживания населения мэрии Максим Афанасьев. Они вручили мастерам индустрии красоты заслуженные награды.