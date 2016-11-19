Правительство РФ обязало госорганы отвечать на отзывы граждан об услугах

19 ноября 2016, 10:19 / Политика

Правительство России внесло поправки в систему оценки жителями качества предоставления государственных услуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Как сообщается в документе, гражданин сможет не только оценить по пятибальной шкале качество предоставления госуслуги, но разместить о не отзыв. Соответствующий орган обязан дать на него ответ в течение 10 дней. Кроме того, устанавливается возможность ежедневного мониторинга уровня удовлетворённости жителей качеством предоставления государственных услуг.

 Такой мониторинг позволит принимать меры по повышению качества предоставления государственных услуг исходя из анализа мнений граждан о качестве их предоставления и с учётом критериев оценки эффективности деятельности руководителей соответствующих органов,— отметили в Правительстве РФ.

Постановление кабмина России вступает в силу с 1 января 2017 года.

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