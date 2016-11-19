Правительство РФ обязало госорганы отвечать на отзывы граждан об услугах

Правительство России внесло поправки в систему оценки жителями качества предоставления государственных услуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Как сообщается в документе, гражданин сможет не только оценить по пятибальной шкале качество предоставления госуслуги, но разместить о не отзыв. Соответствующий орган обязан дать на него ответ в течение 10 дней. Кроме того, устанавливается возможность ежедневного мониторинга уровня удовлетворённости жителей качеством предоставления государственных услуг.

— Такой мониторинг позволит принимать меры по повышению качества предоставления государственных услуг исходя из анализа мнений граждан о качестве их предоставления и с учётом критериев оценки эффективности деятельности руководителей соответствующих органов,— отметили в Правительстве РФ.

Постановление кабмина России вступает в силу с 1 января 2017 года.