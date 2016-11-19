Госдума подняла ставки акцизов на топливо, алкоголь и табак

Депутаты Госдумы 18 ноября в третьем чтении одобрили законопроект, предусматривающий рост акцизов на табачную и алкогольную продукцию, а также топливо. Об этом сообщает нижняя палата российского парламента.

Законопроект "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" одобрили 369 депутатов. Документ предусматривает внесение поправок в налоговое законодательство. Законопроект был внесён правительством России.

В частности, устанавливается повышение в два раза ставок акцизов на алкоголь — с 9 до 18 рублей и с 5 до 10 рублей.

— Указанное повышение ставок акциза может привести к росту цены 1 бутылки вина емкостью 0,7 литра на 7,4 рубля, а 1 бутылки вина с защищённым географическим указанием или наименованием места происхождения такой же ёмкости — на 3,7 рубля, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Что касается шампанского, то в период 2017 - 2019 годов ставка акциза вырастет на один рубль — с 26 до 27 рублей за литр. Предполагается, что такие изменения позволят увеличить доходы бюджетов российских регионов.

Поправки коснутся и табачной продукции. Для стимулирования здорового образа жизни граждан предлагается включить в список подакцизных товаров электронные системы доставки никотина одноразовые (электронные сигареты) — ставка 40 рублей за одну штуку, никотинсодержащую жидкость — 10 рублей за мл, нагреваемый табак — 4800 рублей за 1 кг.

— Специфические ставки акцизов на все виды табачной продукции, установленные на 2017 год, предлагается увеличить на 10 %, а ставки акцизов на 2018 и 2019 гг. проиндексировать на 10 % к предыдущему году,— сообщается в документе.

Рост ставок акцизов коснётся и топлива. Ставка на автомобильный бензин 5-го класса в 2017-м году составит 10 130 рублей за 1 тонну, в 2018-м — 10 535 рублей за 1 тонну, а на следующий год — 10 957 рублей за 1 тонну. Также вырастут ставки акциза на дизельное топливо и средние дистилляты.

Ставки на "дизель" в 2017-м году составят 6 800 рублей за 1 тонну, в 2018-м году — 7 072 рублей за 1 тонну, в 2019-м году — 7 355 рублей за 1 тонну. Акцизы на средние дистилляты в 2017 году установлены на уровне 7800 рублей за 1 тонну, в 2018-м — 8 112 рублей за 1 тонну, а на следующий год — 8 436 рублей за 1 тонну.