Министерство обороны публиковало видео с действиями ракетчиков и артиллеристов

Министерство обороны России ко Дню ракетных войск и артиллерии опубликовало видео боевой подготовки военнослужащих.

На кадрах зрители могут увидеть действия ракетчиков и артиллеристов при выполнении боевых манёвров, движении техники и поражении целей, а также "побывать" на месте снаряда, вставляемого в ствол орудия. В двухминутном ролике военное ведомство показывает специфику службы ракетных войск и артиллерии, при этом не уточняя место и время действия, а также наименования подразделений.

Как отмечает Министерство обороны, День ракетных войск и артиллерии был установлен в ознаменование заслуг артиллеристов во время контрнаступления под Сталинградом 19 ноября 1942 года. В подразделения артиллерии поступают модернизированные 152-мм самоходные гаубицы "Мста-СМ" и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г". Противотанковые подразделения получают на вооружение всепогодный ракетный комплекс "Хризантема-С".

Артиллеристы и ракетчики регулярно проводят стрельбы и тактические учения с пуском ракет. В 2016 учебном году отмечается возросший уровень подготовки подразделений: все 27 проверенных соединений получили оценку "отлично".

Добавим, подразделения ракетных войск и артиллерии в Свердловской области базируются, в частности, в Еланском гарнизоне.