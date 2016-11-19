Огонь уничтожил два автомобиля и повредил ещё один в Екатеринбурге

В Екатеринбурге менее чем за сутки, 18 и 19 ноября, сгорели две иномарки и ещё одна получила повреждения.

Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, сигнал о первом возгорании поступил 18 ноября в 16:43 вечера. Огонь охватил Peugeot Partner на улице Бажова. Пламя также повредило кузов Kia Sportage. Спасатели полностью потушили пожар в 17:15 вечера.

Ещё одно возгорание произошло сегодня, 19 ноября, на улице Готвальда. Тревожный сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 10:15 утра. На площади два квадратных метра огонь повредил багажный отсек Citroen C4. Пожарные полностью потушили пламя спустя час после вызова.

Добавим, в столице Урала с начала 2016 года сгорели более 200 автомобилей, в том числе свыше 150 машин были подожжены. Так, в начале ноября на Уралмаше сгорел автобус Hyundai County , а на Ботанике от огня пострадал Ford Mondeo.