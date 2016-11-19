Фильм "28 панфиловцев" появится в сети для свободного скачивания

19 ноября 2016, 14:26 / Культура

Фильм "28 панфиловцев" после завершения проката в кинотеатрах появится в сети для свободного скачивания, сообщает РИА Новости. Об этом заявил сценарист, продюсер и сорежиссёр картины Андрей Шальопа.

— Когда мы собирали деньги, народные пожертвования, естественно, шла речь, что этот фильм станет народным, и мы его выложим в сеть, после того как он пройдёт через прокат, — сказал создатель фильма.

Картина посвящена знаменитому подвигу бойцов стрелковой роты Панфиловской дивизии, которые в ноябре 1941 года преградили путь немецким танкам к Волоколамскому шоссе. За подвиг им было присвоено звание Героев Советского Союза.

Фильм сняла петербургская команда LIBYAN PALETTE на средства от краудфандинга — добровольные пожертвования. Порядка 35 тыс. человек собрали более 34,7 млн рублей и ещё одну треть бюджета фильма добавили министерства культуры России и Казахстана. Общий бюджет картины составил 150 млн рублей.

На широкие экраны фильм "28 панфиловцев" выйдет на следующей неделе, 24 ноября. 

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