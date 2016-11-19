"Синара" сыграла вничью с московской "Диной"

Екатеринбургская "Синара" в матче восьмого тура мини-футбольной Суперлиги сыграла вничью со столичной "Диной" - 5:5 (3:1).

Голы: 1:0 Аширов (4), 2:0 Герасимов (10), 3:0 Аширов (11), 1:3 Эскердинья (16), 2:3 Разорёнов (29), 4:2 Агапов (32), 3:4 Прудников (34), 4:4 Эскердинья (40), 4:5 Разорёнов (43), 5:5 Дёмин (50).

"Синара" сравняла счёт за восемь секунд до конца матча.

Следующий матч (11 декабря) "Синара" сыграет на выезде с "Ухтой".