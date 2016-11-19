Строители в мороз монтируют крышу будущей "Екатеринбург-Арены"

Несмотря на 30-градусный мороз, строители не прекращают работы по реконструкции Центрального стадиона к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба подрядчика —Федеральное государственное унитарное предприятие "Спорт-Инжиниринг".

В настоящее время на будущей "Екатеринбург - Арене" специалисты монтируют радикальные балки навеса, которые соединяют внутреннее и внешнее кольца крыши стадиона.

—Эти балки представляют собой сварные металлоконструкции, которые сначала собирают из двух половинок на земле, а затем краном поднимают наверх. Пока, как вы видите, установлено только три балки, но к Новому году разместят все 54, — отметили в пресс-службе предприятия.

После завершения этой операции строители соединят балки так называемыми прогонами и приступят к укладке покрытия. На самом объекте подведено тепло, а в здании вполне комфортно, поэтому полным ходом идут строительные и отделочные работы.

Как писала "ОГ", стоимость новой арены – 12,2 млрд рублей. После завершения строительства она будет вмещать 35 000 зрителей. Стадион примет четыре матча групповой стадии чемпионата мира.

Добавим, на Среднем Урале потеплеет уже в следующее воскресенье, 20 ноября.

Фото: ФГУП "Спорт-Инжиниринг"