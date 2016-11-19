Сотни суворовцев Екатеринбурга напишут Всероссийский географический диктант

19 ноября 2016, 16:27 / Общество

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища и их преподаватели в воскресенье, 20 ноября, присоединятся к Всероссийскому географическому диктанту.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в акции примут участие более 400 суворовцев, их воспитателей и преподавателей. Диктант пройдёт в военном училище с полудня до 13:00.

Добавим, Всероссийский географический диктант 20 ноября напишут жители 85 регионов страны. Первая проверка знаний прошла в 2015 году по инициативе председателя попечительского совета Общества главы государства Владимира Путина. Организатором мероприятия является Русское географическое общество.

Здесь вы можете узнать адрес площадки, на которой можно написать Всероссийский географический диктант.

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