Южный автовокзал из-за морозов отменил несколько рейсов

Южный автовокзал Екатеринбурга из-за погодных условий сегодня, 19 ноября, отменил несколько рейсов.

Как сообщается на сайте автовокзала, отменены сразу несколько рейсов. В частности, из расписания пропали автобусы следующих маршрутов: "Екатеринбург - Туринская Слобода", "Екатеринбург - Талица", "Екатеринбург -Тюмень", "Екатеринбург - Камышлов", "Екатеринбург -Нижний Тагил", «Екатеринбург - Красноуфимск" и "Екатеринбург -Нижняя Салда".

В справочной автовокзала пояснили "ОГ", что отмена рейсов связана с погодными условиями.

— Перевозчики из-за холодной погоды приняли решение отменить рейсы, — сообщили "ОГ" на Южном автовокзале.

Добавим, 12 ноября уральские синоптики объявили предупреждение об аномально холодной погоде, а затем продлили его до 17 ноября. На Среднем Урале потеплеет в воскресенье, 20 ноября.