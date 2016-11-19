Максим Ковтун стал седьмым на этапе мирового Гран-при в Китае

Свердловский фигурист Максим Ковтун после произвольной программы на этапе Гран-при в Китае смог улучшить свой результат. В итоге он стал седьмым.

Напомним, после короткой программы он занимал последнее, десятое место.

Первое место занял канадский фигурист Патрик Чан, трёхкратный чемпион мира. Вторую строчку занял китайский фигурист Боян Цзинь, россиянин Сергей Воронов - третий.

Чтобы попасть в финал Гран-при, необходимо показать высокий результат на обоих этапах. Седьмое место на этом этапе вряд ли позволит Ковтуну бороться за выход в финал.