Среднеуральские школьники попали в больницу, отравившись психотропами

19 часов назад
В Екатеринбурге появился ещё один завод
290 лет назад (в 1726 году) в Екатеринбурге начал свою работу второй в городе завод — цесаревны Анны (ныне — ВИЗ).
18 ноября 2016
Опасные маршруты маршруток
С начала года в столице Урала произошло 39 аварий с участием общественного транспорта, при этом пострадали 48 пассажиров, в основном в результате падения в салоне автобуса. Об этом журналистам сообщил начальник отделения технического надзора ГИБДД Екатеринбурга Борис Черных.
18 ноября 2016
Гаджеты не заменят маму
На днях в Екатеринбурге двухлетняя девочка закрылась в комнате и настолько увлеклась играми на планшете, что пришлось вызвать спасателей, чтобы открыть дверь. Когда специалисты вскрыли замок, ребёнок продолжал играть на планшете, не обращая внимания на шум и посторонних людей в комнате. Мы расспросили специалистов о том, насколько вредны гаджеты для детей и со скольки лет ребёнку стоит давать в руки планшет.
18 ноября 2016
Любимые женщины Жукова
И в личной жизни полководца случалось немало крутых поворотов
18 ноября 2016
Лучший российский педагог по черлидингу — из Екатеринбурга
Педагог по художественной гимнастики и черлидингу из Екатеринбурга Ольга Возовикова заняла второе место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
18 ноября 2016
Жители столицы Урала написали письмо в будущее
В 1973 году в Историческом сквере Свердловска была заложена капсула времени с письмом к жителям города ХХI века. Событие было приурочено к 250-летию города.
17 ноября 2016
В областном центре реабилитации инвалидов построят третью очередь
Вчера комитет по соцполитике Заксобрания Свердловской области провёл выездное заседание в Областном центре реабилитации инвалидов (ОЦРИ), где вместе с представителями министерств и общественных организаций депутаты обсудили вопросы доступной среды. Место выбрали неслучайно — почти год назад в центре заработал второй корпус, а на ближайшую перспективу запланировано строительство третьей очереди центра.
17 ноября 2016
На очистку Черноисточинского водохранилища потребуется пять лет
В Нижнем Тагиле резко обострилась ситуация с качеством воды. В плане, который предложило министерство природных ресурсов Свердловской области, 15 пунктов — от ликвидации плавучих островов с водоёма до строительства очистных сооружений канализации посёлка, который стоит на берегу. Общественники, чиновники и представители надзорных органов объединились в борьбе за качество водоснабжения второго в регионе города и провели вчера первое заседание межведомственной комиссии.
17 ноября 2016
Виртуальная экскурсия на игрушечный завод
«Золотой век» металлических игрушек производственного объединения «Радуга» закончился с развалом СССР. Кризис 1990-х предприятие пережить не смогло: рынок заполонили более дешевые, яркие и необычные игрушки из Китая, спрос на изделия Верхней Пышмы стал падать. Увы, качество, надёжность и безопасность (строго соблюдался ГОСТ и санитарные правила) игрушек отошли на второй план. От полного разорения предприятие спасла УГМК — в 2001 году «Радуга» стала одним из подразделений компании. Увы, сохранить производство игрушек это не помогло, но завод не был разрушен, а теперь уже бывшие сотрудники «Радуги» не остались у пустого корыта.
17 ноября 2016
Металлические игрушки фабрики «Радуга»
На протяжении полувека в Верхней Пышме на производственном объединении «Радуга» производили металлические игрушки: машинки, самолёты, коляски, кухоньки… Эти игрушки полюбили не только в Советском Союзе, но и в других странах: изделия верхнепышминских мастеров экспортировались в Чехословакию, Болгарию, Кубу, Польшу, Францию, Англию, Италию, Данию, Монголию, Венгрию, Норвегию — всего в 23 государства. Сегодня небольшая экспозиция, посвященная игрушкам «Радуги» представлена в Верхнепышминском историческом музее.