Среднеуральские школьники попали в больницу, отравившись психотропами

В Среднеуральске трое 13-летних подростков, две девушки и юноша, отравились психотропными веществами. Полицейские начали проверку, сообщил "ОГ" официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Очевидцы сообщили полицейским о неадекватных подростках, находящихся на сильном морозе. На место происшествия выехала группа немедленного реагирования. Двоих, девушку и юношу, медики доставили в больницу с улицы Куйбышева, а ещё одну школьницу — с Кирова.

—В настоящее время врачи оказывают им необходимую помощь и выводят из кризисного состояния. Сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства отравления детей. По предварительным данным, учащиеся могли попробовать курить сигарету с пока неизвестным содержимым. У всех трёх пострадавших медики взяли кровь на анализ, экспертиза будет готова в понедельник.Сейчас самочувствие обеих девочек и мальчика врачи оценивают, как удовлетворительное. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение и проведут комплекс необходимых мер реагирования, — рассказал "ОГ" Валерий Горелых.

Известно, что все пострадавшие воспитываются в полных семьях, а они сами и их законные представители в поле зрения полиции не попадали.

Сейчас полицейские выясняют с кем общались несовершеннолетние, опрашивают их родителей, педагогов и одноклассников.