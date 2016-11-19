Екатеринбургские волейболисты обыграли лидера чемпионата России

В первом матче шестого тура чемпионата России среди команд высшей лиги "А" екатеринбургский клуб "Локомотив-Изумруд" на своей площадке обыграл "Ярославич" со счётом 3:2 (20:25, 25:22, 22:25, 25:21, 16:14).

Перед этой встречей гости занимали в турнирной таблице первое место, а уральцы - четвёртое. После игры положение "Ярославича" не изменилось, а вот "Локомотив-Изумруд" поднялся на две ступеньки вверх. Разрыв между соперниками сократился с трёх очков до двух (21 против 23).

Повторный поединок екатеринбуржцев и ярославцев состоится в воскресенье, 20 ноября.