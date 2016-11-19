"Автомобилист" одержал победу над "Северсталью"

Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на выезде обыграл череповецкую «Северсталь» со счётом – 4:2.

Шайбы забросили: 1:0 Павел Чернов (03.35), 1:1 Дмитрий Моня (21.50), 1:2 Роман Ивашов (32.07), 1:3 Никита Щитов (37.18), 1:4 Николай Тимашов (52.08), 2:4 Казаковцев (59).

«Шофёры» одержали вторую подряд победу и занимают 10 строчку в турнирной таблице с сорока набранными очками.

Следующий матч "Автомобилист" проведёт против «Амура». Игра состоится в Екатеринбурге 23 ноября.