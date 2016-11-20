Российский космический корабль "Союз МС-03" пристыковался к МКС

Российский космический корабль "Союз МС-03", стартовавший с космодрома Байконур 17 ноября, сегодня пристыковался к Международной космической станции.

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, российский космонавт Олег Новицкий, астронавт ESA Тома Песке и астронавт NASA Пегги Уитсон уже перешли на борт МКС, где их встретили космонавты Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу.

Напомним, в обеспечении старта корабля "Союз МС-03" 17 ноября принимала участие авиация Центрального военного округа.