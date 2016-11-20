Владимир Путин встретился с членами Делового консультативного совета АТЭС

Президент России Владимир Путин прибыл Лиму (Перу), где принял участие во встрече с членами Делового консультативного совета при Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве.

Как сообщает официальный сайт Кремля, в состав Делового консультативного совета входят по три представителя крупного бизнеса от каждой экономики АТЭС. В соответствии с распоряжением главы нашего государства Российскую Федерацию в Деловом консультативном совете представляют председатель наблюдательного совета компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и глава Банка ВТБ Андрей Костин.

Предполагается, что в ходе нынешнего саммита АТЭС его участники обсудят наиболее эффективные пути достижения качественного роста экономики.