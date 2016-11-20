На Среднем Урале погиб ребёнок полицейского из-за столкновения машины с лосем

19 ноября в 17ч.55мин. на 24-м километре автодороги между посёлками Шаля и Шамары личный автомобиль, которым управлял 28-летний полицейский, столкнулся с вышедшим из леса на дорогу лосем. В результате этого ДТП погиб годовалый сын полицейского.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, полицейский служит в патрульно-постовой службе УМВД по Екатеринбургу. После ДТП он прошёл освидетельствование: алкоголя в крови не обнаружено.

– На загородной трассе в темное время суток перед личной автомашиной "Мицубиши" лейтенанта полиции, находившегося вне службы и без форменного обмундирования, неожиданно на проезжую часть из леса выбежал лось. Избежать столкновения с животным не представлялось возможным. В результате аварии транспортное средство получило значительные механические повреждения: у автомобиля разбита передняя часть и деформирована крыша. Основной удар пришелся на правую сторону иномарки, где на переднем пассажирском сидении в детском удерживающем кресле находился ребенок, который получил не совместимые с жизнью травмы и скончался, когда его доставили бригадой скорой помощи в больницу. Полицейскому и его супруге, находившейся на заднем сидении, госпитализация не потребовалась, – сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Лось, с которым столкнулась машина, погиб.