По случаю 15-летия своей партии областные депутаты-единороссы проведут более 80 личных приёмов граждан

20 ноября 2016, 12:48 / Политика

В нынешнем году партия "Единая Россия" отмечает своё 15-летие. Этот юбилей депутаты-единороссы всех уровней намерены отметить декадой приёма граждан.

В частности, как сообщает пресс-служба "ЕР",  36 членов фракции "ЕР" в Законодательном собрании Свердловской области запланировали свыше 80 личных приёмов граждан. Эти мероприятий будут проводиться по уже утверждённому графику.

Например, в Региональной общественной приёмной председателя партии "Единая Россия",  премьера РФ Дмитрия Медведева в Свердловской области с уральцам будут встречаться секретарь Свердловского регионального отделения "ЕР" Виктор Шептий, председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина, руководитель фракции "ЕР" в региональном парламенте Елена Чечунова и другие депутаты.

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