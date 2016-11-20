По случаю 15-летия своей партии областные депутаты-единороссы проведут более 80 личных приёмов граждан

В нынешнем году партия "Единая Россия" отмечает своё 15-летие. Этот юбилей депутаты-единороссы всех уровней намерены отметить декадой приёма граждан.

В частности, как сообщает пресс-служба "ЕР", 36 членов фракции "ЕР" в Законодательном собрании Свердловской области запланировали свыше 80 личных приёмов граждан. Эти мероприятий будут проводиться по уже утверждённому графику.

Например, в Региональной общественной приёмной председателя партии "Единая Россия", премьера РФ Дмитрия Медведева в Свердловской области с уральцам будут встречаться секретарь Свердловского регионального отделения "ЕР" Виктор Шептий, председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина, руководитель фракции "ЕР" в региональном парламенте Елена Чечунова и другие депутаты.