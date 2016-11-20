Сергей Ковалёв проиграл Уорду и потерял титулы

В Лас-Вегасе прошёл поединок между россиянином Сергеем Ковалёвым и американцем Андре Уордом.

Бой завершился победой Уорда единогласным решением судей: 114:113, 114:113 и 114:113.

Ковалёв потерпел первое в карьере поражение и потерял чемпионские титулы в полутяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO (Super). Уорд же продолжает оставаться непобежденным и одерживает свою 31-ю победу на профессиональном ринге.

После победы Ковалёва над Айзеком Чилембой в Екатеринбурге корреспондент "ОГ" спрашивал Ковалёва о предстоящем бое с Уордом.

— Меня ждёт очень трудный бой с Уордом, я это хорошо понимаю. Он — олимпийский чемпион… - сказал тогда Ковалёв.

И добавил, что ни он, ни Уорд до этого не знали поражений - значит, у кого-то статистика испортится. Увы, это случилось с Сергеем.

Однако сейчас активно обсуждается. что решение судей было неправильным. Об этом заявил и сам Сергей.