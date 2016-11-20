Сергей Ковалёв после боя с Уордом: "это было неправильное решение судей"

Сергей Ковалёв прокомментировал своё поражение от Андре Уорда.

- Вы все видели - это было неправильное решение. Это был бой всей моей жизни, и я очень разочарован решением судей. Возможно, он выиграл несколько раундов, я согласен. Но именно я контролировал бой. Вероятно, я проиграл три раунда за весь бой, - отметил Сергей.

Кроме того, Ковалев заявил о желании провести реванш.

- Я хочу реванша и надеру ему задницу. Я хочу показать хороший бокс.