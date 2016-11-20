В России 106 поездов с декабря будут прибывать на полчаса раньше

18 ноября 2016
Власть и бизнес обсудили, как увеличить бюджет развития
Вчера вечером в здании регионального Заксобрания прошло расширенное заседание президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) с участием главы региона Евгения Куйвашева, председателя областного парламента Людмилы Бабушкиной и депутатов. Главной темой обсуждения стал бюджет развития.
18 ноября 2016
Кассовые чеки оцифруют
С 1 июля 2017 года каждый кассовый чек будет формироваться в электронной форме и размещаться в облаке, рассказали «ОГ» в Инспекции федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга. У потребителей появится возможность получать, хранить и проверять чеки с помощью мобильного приложения.
18 ноября 2016
Холодные точки: где мёрзнут люди
Эта неделя в Свердловской области отметилась резким похолоданием — во вторник в отдельных районах температура ночью опускалась до минус 35 градусов. Жителям четырёх муниципалитетов по разным причинам пришлось перейти на обогреватели.
18 ноября 2016
Ресторанный критик Яков Можаев: «У Екатеринбурга проснулся аппетит на бургеры»
Куда делись правильные пельменные, какими фокусами не владеют современные официанты и почему горожане доверяют бургерам – в интервью «ОГ».
17 ноября 2016
Экскурсия по «Северопесчанской»
Первую тонну железной руды «Северопесчанская» выдала на-гора ещё в апреле 1968 года.
16 ноября 2016
«Университетский» пока убыточен»
Технопарк «Университетский», что в Екатеринбурге, в ближайшие два года намерен получить из региональной казны 200 миллионов рублей. Вчера на площадке технопарка побывали депутаты промышленного комитета регионального Заксобрания. Осмотрев инновационный центр и заслушав доклад о его развитии, депутаты решили попросить своих коллег из согласительной комиссии зарезервировать необходимую сумму в бюджете для «Университетского».
15 ноября 2016
Бери глубже
Чтобы выжить, одна из старейших шахт Среднего Урала должна понизить горизонт добычи до минус 400 метров.
14 ноября 2016
Башнефть решилась подлить
С началом зимы участилось количество жалоб на несоответствие стандартам качества автомобильного топлива. Один из читателей «ОГ» рассказал об инциденте, произошедшем после заправки на АЗС Башнефти в Екатеринбурге. Porsche был заправлен около четырёх утра в ночь на субботу.
14 ноября 2016
Деньги от облигаций поступят в течение недели
Облигации государственного займа Свердловской области будут реализованы в полном объёме. По предварительным данным, по итогам работы книги заявок в пятницу, 11 ноября, организатор собрал порядка 20 предложений о приобретении долговых бумаг субъекта. Спрос зафиксирован на весь объём эмиссии. Напомним, что ранее региональный минфин объявил о намерении привлечь в бюджет пять миллиардов рублей, разместив на открытом рынке пять миллионов облигаций.
14 ноября 2016
На Урале создадут теплицу для инвесторов
Свердловская область форсирует создание проектного офиса для улучшения делового климата