В России 106 поездов с декабря будут прибывать на полчаса раньше

С 11 декабря 2016 года РЖД вводит новый график движения поездов. По нему значительно сократится время в пути у 106 составов: они будут прибывать к месту назначения как минимум на 30 мин. раньше.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, для ещё 260 поездов ускорение составило менее получаса. В целом экономия времени в пути по всем пассажирским составам составит 161 час.

Согласно новому графику движения поездов дальнего следования, который будет действовать до 10 декабря 2017 года, по 411 маршруту внутри России станут курсировать 565 пар поездов. Между прочим, в прежнем графике движения (2015-2016 годов) была всего 561 пара поездов, передвигающихся по 408 маршрутам.