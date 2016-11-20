Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму на адрес Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который сегодня отмечает своё 70-летие.

Как сообщает официальный сайт Кремля, в своём послании глава государства подчеркнул значительный вклад Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в сохранение уникального исторического, культурного и духовного наследия нашей страны.