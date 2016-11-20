С сегодняшнего дня в России появляется новое понятие "международный дальнобойщик"

С 20 ноября в России начинает действовать новый порядок Минтранса РФ по допуску водителей автобусов и грузовиков к международным рейсам.

Как сообщает "РГ", фактически речь идёт о появлении нового понятия "международный дальнобойщик". Для получения такой квалификации водителям придётся сдавать специальный экзамен.

Предполагается, что к 2018 году все водители-международники в нашей стране пройдут аттестацию и получат специальное свидетельство профессиональной компетентности. Иначе они лишатся права возить грузы и пассажиров за границу. Причём это касается не только новичков, и тех, кто уже много лет ездит за рубеж.