Глава Гидрометцентра России отстаивает монополию своего ведомства на сообщения об опасных явлениях

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал россиян ориентироваться только на те прогнозы об опасных природных явлениях, которые исходят от Росгидромета и подведомственных ему структур (Гидрометцентр подчиняется Росгидромету). Об этом сообщил Интерфакс.

– Информация об опасных явлениях может исходить только из одного источника – Росгидромета. Это закон. Только Росгидромет выполняет задачу по гидрометеорологической безопасности страны, причём в невероятно сложных условиях по финансированию. И это структура, которая не только выпускает прогнозы, но и отвечает за них, а также за методы, с помощью которых прогноз составлен, – подчеркнул Роман Вильфанд.

Поводом к столь резкому высказыванию стала недавняя история, когда некоторые организации распространили в Интернете информацию о будто бы ожидающемся в Москве "ледяном дожде". В последующем этот прогноз не оправдался. Роман Вильфанд отметил, что Гидрометцентр России такой информации не давал.