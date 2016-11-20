"Урал" на выезде разгромно уступил "Краснодару"

Футбольный клуб "Урал" проиграл очередной матч чемпионата России по футболу. После двухнедельной паузы "шмели" уступили "Краснодару" - 0:3.

Первый тайм прошёл в равной борьбе, зрители забитых голов так и не увидели. А во второй половине встречи "быки" забили три безответных мяча: отличились Газинский, Смолов и Жоазиньо. Таким образом хозяева одержали уверенную победу - 3:0.

Следующий матч подопечные Александра Тарханова проведут на выезде. Соперником "шмелей" станет московский "Локомотив".