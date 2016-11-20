Екатеринбургские волейболисты откатились на пятое место

В повторном матче шестого тура чемпионата России среди команд высшей лиги "А" екатеринбургский "Локомотив-Изумруд" проиграл на своей площадке лидеру турнира "Ярославичу" - со счётом 1:3 (24:26, 23:25, 25:23, 27:29).

Это поражение отбросило уральцев со второго места на пятое. У них сейчас 21 очко. У лидера - 26.

Следующий тур состоится 26-27 ноября. "Локомотив-Изумруд" играет в Перми с "Прикамьем", которое занимает 4 место: у него тоже 21 очко, но лучше, чем у екатеринбуржцев, соотношение выигранных и проигранных партий.