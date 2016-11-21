Битва титанов: Карякин и Карлсен сыграли седьмую ничью

Россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен провели вторую "быструю" ничью - седьмая партияпартию матча за титул чемпиона мира по шахматам вновь не выявила победителя. Карякин играл белыми.

Партия продолжалась чуть более двух часов. Гроссмейстеры сделали 32 хода.

Матч за титул чемпиона мира перевалил через экватор, но счёт всё ещё остаётся равным. С каждым ничейным результатом возрастает цена победы, потому что у соперника останется меньше времени, чтобы отыграться.

Восьмая партия начнётся в ночь с понедельника на вторник, в полночь по уральскому времени. Сергей Карякин будет играть чёрными.