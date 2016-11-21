Оттепель идёт на Средний Урал

В Свердловской области к среде, 23 ноября, потеплеет до 0 °С и пройдёт небольшой снег, сообщает Уральский гидрометцентр.

Так, сегодня, 21 ноября, днём ожидается -5...-10 °С, местами пройдёт небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с. Во вторник, 22 ноября, ночью возможно похолодание до -10...-15 °С, а в низинах до...-20 °С. Днём потеплеет до ...5...-10 °С, местами ожидается небольшой снег, а в отдельных районах — слабые метели. Ветер западный, юго-западный, 6-10 м/с, с порывами до 15-17 м/с.

В среду, 23 ноября, ночью температура воздуха опустится до -5...-10 °С, а днём потеплеет до 0...-5 °С, местами пройдёт небольшой снег, в отдельных районах возможны слабые метели. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с, порывы 15-17 м/с.

Как писала "ОГ", на Среднем Урале в начале ноября ударили аномальные морозы. Нетипично холодная для осеннего месяца погода продлилась до 21 ноября. Как отмечала главный синоптик Уральского управления гидрометеослужбы Галина Шепоренко, в последний раз такие морозы в регионе были в 1998 году.