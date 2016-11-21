Российские военные доказали факт применения террористами химоружия в Сирии

Специалисты Министерства обороны РФ официально подтвердили использование террористами запрещённых организаций химического оружия в сирийском Алеппо. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 21 ноября, официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

- В квартале "1070" на юго-западной окраине Алеппо экспертами Минобороны России проведена экспресс-идентификация девяти отобранных проб (фрагменты мин, грунта из воронок, места падения мин), в результате которых подтверждено использование в качестве наполнения боеприпасов хлора и белого фосфора, - приводит ТАСС заявление представителя оборонного ведомства. - Также у четверых сирийцев, пострадавших от применения боевиками химического оружия, произведен отбор биопроб для углубленного анализа в специальной лаборатории на территории Российской Федерации".

Игорь Конешенков также отметил, что несмотря на приглашение к совместной работе, Организация по запрещению химического оружия до сих пор не направила в Алеппо своих экспертов.