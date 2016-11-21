Путин наградил орденом Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

Президент России Владимир Путин к юбилею наградил Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

—За выдающиеся заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную просветительскую и миротворческую деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича), — сообщается в документе.

Как писала "ОГ", Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 20 ноября отметил своё 70-летие. Путин направил юбиляру поздравительную телеграмму.