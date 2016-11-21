Российские номера "подгонят" под международный формат.

21 ноября 2016, 10:18 / Общество

В ближайшее время в Российской Федерации могут появиться новые автомобильные и мотоциклетные регистрационные знаки: во всяком случае, к разработке соответствующих стандартов приступил Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) МВД РФ. Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на начальника НИЦ БДД Олега Потрашникова, это связано с большим числом автомобилей и мотоциклов иностранного производства, ретроавтомобилей и техники для соревнований.

- В России по-прежнему много зарубежной техники с нестандартными местами для крепления знаков, - пишет издание. - Штатные отверстия на площадках порой не совпадают с отверстиями на номерах.

В НИЦ считают, что можно разрешить делать отверстия в номере, но в определенных местах. Также не исключено и появление в стандарте прямоугольных задних номеров под штатные крепления иномарок. То же самое касается и мотоциклов: переходники-адаптеры не всегда спасают ситуацию, поэтому планируется пересмотреть размеры заднего мотоциклетного номера, чтобы он соответствовал западным стандартам. Что касается ретроавтомобилей и техники для соревнований, то для них также будут предусмотрены специальные знаки, которые будут накладывать и определённые ограничения, например для движения по дорогам общего пользования или вне населённых пунктов.

Отметим, в настоящее время номерные знаки государственной регистрации транспортных средств выдаются в соответствии с ГОСТ-50577 от 1993 года. По информации Ростандарта, пересмотр ГОСТ-50577 заложен в план по стандартизации на 2017 год, пишет издание. Утверждение стандарта запланировано на октябрь 2018 года, через 3-18 месяцев после этого документ может вступить в силу.

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