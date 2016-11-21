Полиция Екатеринбурга проводит проверку по фактам поджогов в детских садах

В Екатеринбурге, 20 ноября, снова горели веранды детских садов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, от огня пострадали детсады на улице Фабричной и Проезжей. Полицейские проводят проверку по фактам возгораний.

Первый сигнал о возгорании в дошкольном учреждении поступил на пульт спасателей в 17:58 вечера. В детском саду №219 на улице Фабричной огонь повредил мебель на веранде. На место происшествия выехали спасатели, но их помощь не потребовалось — жители успели потупить пожар.

Ещё одно возгорание произошло в детском саду №108 на улице Проезжей. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 19:02 вечера. На место происшествия выехала одна единица техники и четверо пожарных. Спасатели полностью справились с пламенем в 19:39 вечера. В результате пожара была повреждена веранда на открытой площадке.

Примечательно, это уже далеко не первые случаи возгораний в детских садах Екатеринбурга. Так, 16 ноября, на улице Педагогической горела веранда дошкольного учреждения. От огня в ноябре также пострадали детсады на Черноярской, Краснофлотцев, Сыромолотова, Панельной и бульваре Сергея Есенина.

Полицейские связывают возгорания в дошкольных учреждениях с действиями неизвестных поджигателей.

—Проводятся мероприятия по установлению всех подробностей случившегося, а также лица или лиц, которые причастны к данному происшествию. Полиция обращается к гражданам, которые имеют хоть какую-то информацию может быть о личностях данных поджигателей или о их местонахождении, сообщать в ближайший территориальный отдел либо пот телефону 02, — сообщили "ОГ" в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Карта: yandex.ru/maps. Расстояние между пострадавшими детскими садами составляет 3,4 км