На Уралмаше пройдёт выставка вязаного искусства под открытым небом "Тёплый Бульвар"

21 ноября 2016, 10:50

17 декабря. 12:00. В Екатеринбурге пройдёт первая выставка вязаного искуства на открытом воздухе "Тёплый Бульвар".

В первый месяц зимы деревья и скамейки на бульваре Культуры будут укутаны в разноцветный трикотаж вязаного граффити. В выставке примут участие рукодельницы клуба "Модница", арт-группа "ЖКП" из Нижнего Тагила, клуб родителей детей-аутистов,  екатеринбургский детский дом-школа № 1, екатеринбургская специальная (коррекционная) школа-интернат № 2.

Мероприятие пройдёт 17 и 18 декабря с 12:00 до 16:00 по адресу бульвар Культуры, 3.

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