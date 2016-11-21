В Екатеринбурге пройдёт пресс-конференция, посвящённая предстоящему году экологии

22 ноября. 13:00. В свердловском Доме журналистов состоится пресс-конференция на тему: "2017 год объявлен Президентом РФ Годом экологии".

О планах мероприятий в рамках года экологии расскажут: министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков, соорганизатор межрегиональной дискуссионной площадки "РосПромЭко" Юлия Корнеева.