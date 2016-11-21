Птицефабрика "Свердловская" завалила мусором сельскохозяйственные земли

Свердловская птицефабрика заплатит 200 тыс. рублей за несанкционированную свалку, а также уничтожение отходов разных классов опасности путём запахивания мусора на землях сельхозначения. Нарушения выявила прокуратура в ходе проверки деятельности отделения "Белокаменное" Свердловской птицефабрики.

- Птицефабрика "Свердловская" при эксплуатации своего отделения "Белокаменное" допустило складирование отходов различных классов опасности (использованные отработанные автопокрышки, автомобильные камеры, остатки полиэтиленовой тары, стеклянная тара - бутылки, бывшие в употреблении предметы одежды, фрагменты ковровых изделий, мебели, отработанные детали техники, фрагменты пластиковых строительных конструкций, металлолом) на землях сельскохозяйственного назначения в районе инкубатория без наличия специально оборудованных мест (площадок), - сообщили в прокуратуре Свердловской области. - Кроме того, было допущено перепахивание земель без предварительного удаления с полей указанных отходов.

В отношении юридического лица - ОАО "Птицефабрика "Свердловская" возбуждено административное дело по статье 8.2 КоАП РФ ("Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при ином обращении с отходами производства и потребления"). В адрес генерального директора внесено представление об устранении нарушений закона.