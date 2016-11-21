В Екатеринбурге пройдёт круглый стол "Учёные в защиту жизни"

21 ноября 2016 года. 18:00. В Екатеринбурге состоится круглый стол "Учёные в защиту жизни".

Учёные, доктора медицинских, химических, психологических и других наук, с научной точки зрения объяснят, почему они считают, что жизнь ребёнка начинается с момента зачатия, а также обсудят другие вопросы, связанные с защитой жизни человека до рождения.

Круглый стол состоится по адресу: Екатеринбург, улица Царская, 8.