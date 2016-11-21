В Екатеринбурге пройдёт круглый стол "Учёные в защиту жизни"

21 ноября 2016, 11:10

 21 ноября 2016 года. 18:00. В Екатеринбурге состоится круглый стол "Учёные в защиту жизни".

Учёные, доктора медицинских, химических, психологических и других наук, с научной точки зрения объяснят, почему они считают, что жизнь ребёнка начинается с момента зачатия, а также обсудят другие вопросы, связанные с защитой жизни человека до рождения.

Круглый стол состоится по адресу: Екатеринбург, улица Царская, 8.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше