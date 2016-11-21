Главный санитарный врач России едет в Екатеринбург

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова проведёт 23-24 ноября в Екатеринбурге совещание "О мерах по предупреждению распространения в УрФО заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, а также профилактике, диагностике и лечения заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией", сообщается на сайте федерального ведомства.

В столицу Среднего Урала съедутся более 400 представителей научных учреждений, органов исполнительной власти субъектов РФ.