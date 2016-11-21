Екатеринбуржцы исследуют еврейскую культуру

В Екатеринбурге с 20 по 23 ноября проходит 1-й Еврейский кинофестиваль. На площадках Ельцин-Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а) и кинотеатра "Каро 10 Радуга парк" (ул. Репина, 94) в эти дни покажут более 15 фильмов, пишет пресс-служба Ельцин Центра.

В программу Екатеринбургского еврейского кинофестиваля (ЕЕКФ) вошли работы, ранее представленные в Москве. Среди них: обладатель награды "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке "Сын Саула" (реж. Ласло Немеш), участник Берлинале "Где-то там" (реж. Эстер Амрари), нашумевший проект российского журналиста Леонида Парфёнова "Русские евреи".

- Все фильмы объединены идеей рассказа о еврейской культуре: жизни народа в диаспоре и в Израиле, семейным ценностям, истории евреев XX века, вопросам идентификации, религии, музыке и литературе. Дебютная режиссёрская и продюсерская работа Натали Портман "Повесть о любви и тьме" открыла ЕЕКФ. Фильмом закрытия станет "Ида" Павла Павликовского – польская картина, в феврале 2015 года получившая "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", - сообщает пресс-служба Ельцин-Центра.

В рамках фестиваля проходит образовательная программа. Сегодня в Ельцин-Центре (ауд. 326) зрители обсудят картину "Диббук: история странствующей души" с исследователем еврейской культуры и мысли Ури Гершовичем в 18:30 и картину "Феникс" с Борухом Гориным в 20:30. Константин Фам - режиссёр киноальманаха "Свидетели", новелл "Туфельки" и "Брут" встретится с уральцами в 22:30.