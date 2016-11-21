Три машины сгорели на Среднем Урале

В понедельник, 21 ноября, на Уралмаше в Екатеринбурге произошло ещё одно возгорание автомобиля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, салон и моторный отсек пришлось тушить силами двух пожарных расчётов. С пожаром огнеборцы справились за полчаса.

- Сообщение о возгорании автомашины ВАЗ-21099 поступило в 9:32, - сообщили в пресс-службе. - На площади 3 кв. м повреждены моторный отсек, салон автомобиля. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 12 человек личного состава. В 9:38 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 9:55.

Ещё один автомобиль - Renault Logan - сгорел около 7:00 утра в Каменске-Уральском на перекрёстке улиц Ленина - Кунавина. На площади 4 кв. м повреждены моторный отсек, салон, приборная панель. В тушении пожара были задействованы 1 единица техники и 4 огнеборца.

Третий пожар за сутки был зафиксирован под Богдановичем: там в селе Троицком на улице Тимирязева на площади 4 кв. м сгорел автомобиль Geely MK. Четверо пожарных справились с огнём за считанные минуты.

По каждому конкретному случаю причины возгораний установит экспертиза.