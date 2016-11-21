Обзор криминальной хроники понедельника, 21 ноября

Экс-руководитель ТСЖ пойдёт под суд за нанесённый энергетикам ущерб

Бывший директор ООО "Родник" и экс-председатель одноимённого ТСЖ Александр Бердников предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана при отсутствии признаков хищения, совершённое в особо крупном размере"). Как сообщает Свердловская областная прокуратура, Бердников, занимая пост руководителя с сентября 2010 по август 2014 года, не в полном объёме перечислял средства, поступавшие от граждан в качестве платы за услуги ЖКХ, на погашение долгов перед ресурсоснабжающим предприятием. Вырученные таким образом средства обвиняемый направлял на нужды возглавляемых им предприятий, причинив ущерб ГУП СО "Облкоммунэнерго" на сумму свыше 4,4 млн рублей. Дело будет рассматривать Кушвинский городской суд.

Под Камышловом задержаны двое злоумышленников, обливших кислотой местную пенсионерку

Двое неработающих жителей посёлка Восход Камышловского района задержаны правоохранительными органами по подозрению в совершении разбойного нападения на дом местного предпринимателя в начале ноября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в вечернее время двое неизвестных в белых халатах ворвались в дом на улице Комсомольской, избили его 62-летнюю хозяйку, после чего, облив её едкой жидкостью, потребовали выдать имеющиеся денежные средства. Женщина сумела вырваться и убежать к соседям. Преступники скрылись, оставив на месте происшествия пластиковую бутылку с кислотой, а также многочисленные следы и отпечатки. Через некоторое время за медицинской помощью обратился ещё один житель посёлка Восход: у мужчины был диагностирован ожог кислотой. Оперативники выяснили, что гражданин напрямую причастен к нападению на пенсионерку. Задержанный сознался в содеянном. Он и его приятель пояснили, что в ходе распития спиртного решили завладеть деньгами местного предпринимателя, но того дома не оказалось, и они напали на его супругу. Белые халаты и электролит они использовали для устрашения жертвы. Сейчас за разбой злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

За трудоустройство мигранта верхнепышминское предприятие заплатит 250 тысяч рублей

В Верхней Пышме за незаконное привлечение иностранного гражданина к работе предприятие ООО "СК Урал-Плит" оштрафовано на 250 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Факт приёма на работу гражданина Узбекистана при отсутствии у него разрешения на работу был выявлен при проведении надзорных мероприятий на предприятии. Административное производство было возбуждено по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ ("Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу").

В Екатеринбурге за мошенничество осуждён член преступной группы

Очередной участник организованной группы, получавшей кредиты через подставных лиц, получил реальный срок наказания в Екатеринбурге. Как сообщили в прокуратуре, Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил 32-летнего Андрея Миронова к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По версии следствия, Миронов с мая 2012 года по декабрь 2013 года в составе организованной группы, куда входили ещё 7 лиц, в том числе сотрудники служб безопасности банков и бывшие сотрудники органов внутренних дел, оформлял кредиты на подставных номинальных заёмщиков. В целях подтверждения платёжеспособности подставных лиц им изготавливали подложные документы о месте работы и доходах. Общий ущерб, причинённый кредитным организациям, составил 68 млн рублей. Ранее в рамках этого же дела к 4 годам колонии был приговорён 31-летний житель Новоуральска Константин Залесов.