Фонд технологического развития промышленности создаётся в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании фонда технологического развития промышленности региона, сообщает департамент информационной политики области. Организация займётся финансовой поддержкой промышленных предприятий за счёт средств областного бюджета.

- Фонд технологического развития промышленности Свердловской области создан для модернизации производственных мощностей наших предприятий, вывода на рынок новых конкурентных продуктов и обеспечения импортозамещения. За счёт льготного кредитования - под пять процентов годовых сроком до 5 лет - предприятия получат дополнительную возможность для развития, - отметил министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

На начальном этапе региональная организация будет выдавать совместные с федеральным фондом развития промышленности (ФРП) займы под льготные проценты на модернизацию промышленных предприятий Свердловской области.

В перспективе планируется, что региональный фонд станет единым оператором по предоставлению различного вида господдержки промышленным предприятиям в регионе.

Фонд разместится на площадке технопарка "Университетский". Согласно указу Сергей Пересторонин назначен представителем области в составе высшего коллегиального органа управления фонда. Представителем региона в попечительском совете фонда назначен первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов.