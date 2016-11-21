Семилетний вундеркинд из Екатеринбурга поразил Максима Галкина

Юный любитель головоломок из Екатеринбурга Александр Черемных принял участие в шоу "Я лучше всех" Максима Галкина. Телепередача вышла в эфир на "Первом канале" в воскресенье, 20 ноября.

Семилетний екатеринбуржец сначала удивил Галкина, собрав за 30 секунд все детали. Ведущий, пытавшийся разгадать головоломку, подытожил: "Я понял. Наше шоу называется "Знай своё место, Максим". Затем мальчик быстро собрал из разноцветных кубиков лестницу и опередил Максима Галкина в разгадывании кроссворда, в котором нужно было подобрать к каждой строке подходящую по буквам фамилию артиста. Ведущий признал своё поражение.

В заключение Александр Черемных с лёгкостью переправил с одного берега на другой морковку, волка и овцу. Галкин вручил юному екатеринбуржцу медаль.

— Ты заставил нас пошевелить мозгами, мы с тобой потренировались и теперь готовы к решению любых задач. С нами Александр Черемных, который лучше всех, — сказал Максим Галкин.

На шоу вместе с Сашей Черемных приехали его родители и сестра Алиса. По словам его мамы Натальи Налимовой, разгадывание головоломок — дело семейное.