22 ноября.08:00. На Среднем Урале состоится пресс-тур на трамплинный комплекс "Аист", расположенный в Нижний Тагиле.

В этот день на трамплинах состоится тренировка лучших лыжниц России – членов сборной команды, которые будут представлять нашу страну на Кубке мира по прыжкам на лыжах. Спортсменки оценят готовность трамплинного комплекса к соревнованиям высокого уровня. Тренеры спортсменок расскажут о подготовке к сезону, ожиданиях от домашних стартов. Руководство трамплинного комплекса – об особенностях подготовки к соревнованиям.

Автобус для СМИ отправляется в 08:00 от резиденции губернатора (улица Горького, 21/23).