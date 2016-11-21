Клуб настольного тенниса "УГМК" победил в первом туре командного чемпионата России

В Балтыме завершился первый тур премьер-лиги командного чемпионата Федерации настольного тенниса России (ФНТР). В заключительный день турнира команда "УГМК"со счётом 3:0 обыграла теннисистов из Казани, а "УГМК-ЭЛЕМ" одержал победу над «Нефтеградом» - 3:2.

В итоговой таблице первого тура верхнепышминские команды"УГМК" и "ЭЛЕМ"набрали по девять очков и расположились на первой и второй строчках соответственно. Третьим стал клуб «Казань».

Всего в первом туре (в первой группе) приняли участие следующие клубы: "УГМК" (Верхняя Пышма), «Казань» (Казань), «УГМК-ЭЛЕМ» (Верхняя Пышма), «Нефтеград» (Альметьевск), «Связист» (Уфа) и ЦСК ВВС (Самара).

В борьбу за награды командного чемпионата России вступают 12 команд, которые на данном этапе разделены на две группы. Команды играют четыре тура, а затем по итогам определяется восьмёрка сильнейших. Эти клубы в начале лета определят чемпиона России в раунде плей-офф.

В минувшем сезоне клуб УГМК завоевал титул чемпиона России по настольному теннису среди мужских команд премьер-лиги.