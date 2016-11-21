Строители начали соединять кольца крыши Центрального стадиона в Екатеринбурге

Первый соединительный элемент внутреннего и внешнего колец крыши обновлённого Центрального стадиона Екатеринбурга ("Екатеринбург-Арена") - десятитонную металлическую радиальную балку длиной свыше 30 метров - установили строители со стороны северной трибуны. Радиальные балки наравне с внешним и внутренним кольцами являются основными элементами конструкции крыши спортивного сооружения.

Всего по проекту будет установлено 54 аналогичных радиальных балки, сообщили представители подрядчика - компании "Синара-Девелопмент".

- С целью обеспечения удобства транспортировки специалисты изготовили балку из двух равных частей, а затем собрали непосредственно на строительной площадке, - сообщили в пресс-службе "Синара-Девелопмент". - Для поднятия балки на высоту использовались два крана грузоподъёмностью 200 тонн, а также специальное грузозахватное приспособление - траверса с домкратами. Крепление металлической радиальной балки к внешнему и внутреннему кольцам крыши было выполнено посредством шарнирного соединения.

Внешнее кольцо спортивной арены опирается на восемь пилонов, а радиальные балки обеспечат его надёжное соединение с внутренним кольцом навеса.

В настоящее время, кроме возведения крыши, на стадионе ведутся работы по устройству стен и перегородок на всех четырёх трибунах, установка внутриплощадочных инженерных сетей, фасадные работы во входных группах. По всему периметру стадиона работает отопление на цокольном и первом этажах, а также выполнены фасадные работы на четырёх трансформаторных подстанциях.

Как сообщалось ранее, в 2018 году стадион станет одной из площадок чемпионата мира по футболу.